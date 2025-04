Obbligo o verità su Rai 2: ospiti e anticipazioni del 14 aprile con Alessia Marcuzzi

Obbligo o verità torna su Rai 2 stasera, lunedì 14 aprile, con il quarto appuntamento del talk show condotto da Alessia Marcuzzi. Il format, ispirato al celebre gioco, accoglierà in studio numerosi volti noti pronti a mettersi alla prova tra confessioni e sfide impreviste. Gli ospiti di questa puntata saranno Paola Barale, Filippo Bisciglia, Cristina D’Avena, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Pierluigi Pardo, Tommaso Cassissa ed Enrico Melozzi. Confermata anche la partecipazione di Herbert Ballerina. Al centro del programma il momento clou in cui uno degli ospiti, selezionato casualmente, dovrà scegliere se rispondere a una domanda scomoda o accettare un compito da svolgere. Spazio anche alla rubrica Solo tu, in cui il protagonista della serata si confronterà con una serie di obblighi e domande personali, rivelando lati inediti della propria vita.

Potrebbe interessarti anche:

The Couple anticipazioni 14 aprile: sfide e sorprese speciali in prima serata

. L'appuntamento è alle 21. Il gioco si intensifica, e sarà interessante scoprire chi riuscirà a mantenere il sangue freddo e conquistare una nuova chiave.

Amici 24: anticipazioni e ospiti della quarta puntata del Serale del 12 aprile 2025

La terza manche vede Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri. Nella seconda manche, le stesse squadre si sfidano nuovamente. A perdere è quest'ultimo, con Alessia, Chiara e Daniele al ballottaggio.

Tutto quello che ho anticipazioni: debutta stasera la serie TV con Vanessa Incontrada su Canale 5

Insieme crescono due figli: Camilla (Margherita Attorre), una diciottenne solare e appassionata di cucina, e Roberto (Edoardo Miulli), quattordicenne timido e amante del canottaggio.