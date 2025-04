Rai estate 2025: Affari Tuoi prolungato, Angela e Insegno tra i volti di punta

Più programmazione in diretta e meno repliche per l’estate Rai 2025: le reti resteranno attive con un deciso incremento delle produzioni interne. Lo ha annunciato il direttore della Distribuzione Maurizio Imbriale al Cda Rai. Su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino sarà in onda fino al 28 giugno, per poi cedere spazio a Techetechetè. Alessandro Greco sarà al timone di UnoMattina Estate con Carolina Rey, mentre Greta Mauro affiancherà Gianluca Semprini a Vita in Diretta Estate. Confermati Camper e Camper in viaggio, mentre al posto de Il Paradiso delle Signore arriva la soap spagnola Ritorno a Las Sabinas fino all’8 agosto.

Dall’8 giugno torna Reazione a Catena con una nuova formula e la conduzione di Pino Insegno. In prime time, dal 7 al 21 giugno arriva Chi può batterci? con Marco Liorni. Il 16 giugno andrà in onda uno speciale Ulisse su Hiroshima con Alberto Angela, che tornerà dal 23 giugno con nuovi episodi di Noos. Confermati Tim Summer Hits (13 giugno - 4 luglio), Una voce per Padre Pio (3 agosto) e Partita del Cuore (15 luglio).

Su Rai2, spazio al cinema con prime visioni e al nuovo show Facci Ridere con Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Il 19 agosto sarà trasmessa La notte dei serpenti, evento musicale diretto da Enrico Melozzi dedicato alla tradizione abruzzese. Rai3 vedrà il ritorno dei Dilemmi di Gianrico Carofiglio e di Filorosso (dal 9 giugno). Dal 24 giugno al martedì sera sarà proposto Kilimangiaro on the road con Camila Raznovich. Il 13 agosto debutterà Il caso, nuovo programma crime firmato da Stefano Nazzi.

