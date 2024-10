Parigi-Bercy: Musetti, Berrettini e Arnaldi fuori al primo turno a Bercy

Al Masters 1000 di Parigi-Bercy, giornata negativa per i tennisti italiani, che vedono l’eliminazione di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi al primo turno. Lorenzo Musetti, favorito contro Jan-Lennard Struff, perde 6-4, 6-2. Matteo Berrettini, nonostante due vittorie nei precedenti, cede contro Alexei Popyrin con un 7-5, 7-6. Arnaldi viene sconfitto da Holger Rune 6-4, 6-4. Flavio Cobolli si ritira per un problema alla spalla, mentre Jannik Sinner annuncia il ritiro dal torneo per un virus influenzale .