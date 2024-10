Pallone d'Oro: Vinicius assente alla cerimonia per Bellingham e Carvajal

Le polemiche intorno al Pallone d'Oro continuano a infiammarsi. Il Real Madrid ha scelto di non partecipare alla cerimonia di premiazione, avendo appreso che Vinicius non avrebbe vinto il prestigioso premio. Vincent Garcia, caporedattore di France Football, ha commentato che la presenza di Bellingham e Carvajal nella top 5 ha sicuramente influito negativamente sulla corsa al premio per Vinicius, poiché ha sottratto voti. Garcia ha spiegato che le giurie si sono divise durante le votazioni, avvantaggiando così Rodri.

Intorno all'ora di pranzo del 28 ottobre, il Real ha percepito che Vinicius non avrebbe ottenuto il riconoscimento, dopo aver esercitato pressioni sugli organizzatori per conoscere anticipatamente il vincitore. Garcia ha rivelato che molti club avevano chiesto informazioni, ma ha mantenuto una posizione chiara: nessun avviso sarebbe stato dato riguardo ai vincitori quest'anno. La decisione del Real di disertare la cerimonia ha suscitato sorpresa e disappunto tra gli organizzatori.

Vincent Duluc, un altro giornalista di L'Equipe, ha definito l'assenza del club spagnolo come "una sconfitta elettorale e morale". Nel suo editoriale, ha criticato il Real Madrid per non accettare l'idea di non sapere in anticipo il vincitore, sottolineando che il club ha scelto di non presentarsi per dare voce alla sconfitta di Vinicius, dimenticando il valore degli altri vincitori come Carlo Ancelotti e Kylian Mbappé.

Le dinamiche della cerimonia di quest'anno riflettono anche una stagione complessa per il Real Madrid, mentre si prepara a ulteriori sfide sia in campionato che a livello internazionale. Vinicius, pur non vincendo il premio, ha dimostrato una prestazione notevole nella stagione, contribuendo significativamente al successo del club, con 24 gol e 11 assist.