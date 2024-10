Rodri vince il Pallone d'Oro 2024, Real Madrid assente in polemica

Il Pallone d'Oro 2024 ha visto trionfare Rodri, centrocampista del Manchester City e pilastro della nazionale spagnola, premiato come miglior calciatore per la stagione 2023-2024. Rodri, 28 anni, si è presentato alla cerimonia di premiazione a Parigi in stampelle, a causa di un infortunio. Il giocatore spagnolo è stato insignito del premio da George Weah, vincitore del Pallone d'Oro nel 1995. Al settimo posto nella classifica finale si è piazzato Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, mentre Erling Haaland e Kylian Mbappé si sono classificati immediatamente sopra di lui, rispettivamente al quinto e sesto posto.

Questa edizione è stata caratterizzata dall'assenza del Real Madrid alla cerimonia. La squadra, guidata da Carlo Ancelotti, ha boicottato l'evento in segno di disappunto verso la scelta di Rodri come vincitore, esprimendo la preferenza per i suoi giocatori, tra cui Vinicius, Bellingham, e Dani Carvajal, considerati candidati più meritevoli. Il Real Madrid, che aveva inizialmente programmato il viaggio a Parigi, ha cancellato all'ultimo momento il volo per la capitale francese, ritenendo che la decisione finale non rispettasse adeguatamente il club e i suoi tesserati. Il messaggio proveniente dall'ambiente madridista sottolineava una mancanza di rispetto da parte della UEFA e degli organizzatori verso il Real Madrid, al punto da indurlo a non partecipare all'evento.

Nel calcio femminile, Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il Pallone d'Oro femminile.