Galliera Veneta: Simone Bonato muore a 22 anni cadendo dal tetto mentre recupera un pallone

Simone Bonato, un giovane di 22 anni residente a Galliera Veneta, è tragicamente deceduto dopo essere caduto dal tetto di un capannone mentre tentava di recuperare un pallone. L'incidente è avvenuto il pomeriggio del 1 aprile, giorno di Pasquetta, mentre Simone stava giocando a calcio con gli amici a San Martino di Lupari.

Durante il gioco, il pallone è finito sul tetto del capannone e Simone, che lavorava come installatore di infissi, ha tentato di recuperarlo. Secondo le ricostruzioni, il tetto ha ceduto facendo precipitare il giovane di quattro metri, causandogli gravi traumi alla testa. Simone è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Nonostante gli sforzi dei medici, dopo giorni di agonia, Simone è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Durante il suo ricovero, gli amici hanno contattato il rapper Sfera Ebbasta, che ha inviato un video di incoraggiamento al giovane, dimostrando il forte legame di amicizia e supporto che circondava Simone.