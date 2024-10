Zazoom di 28 ott 2024

Pallone d'Oro 2024: Il Real Madrid diserta la cerimonia, favorendo Rodri per il titolo

La cerimonia del Pallone d'Oro 2024, che si terrà oggi al Theatre du Chatelet di Parigi, porterà con sé una novità significativa: l'assenza di rappresentanti del Real Madrid. Questa scelta ha sollevato ipotesi sul possibile trionfo di Rodri, il centrocampista del Manchester City, considerato uno dei favoriti grazie alla sua performance decisiva nella finale di Champions League 2023 contro l'Inter. Secondo la stampa spagnola, come riportato da Marca, il Real Madrid ha scelto di non partecipare all'evento, mantenendo a terra l’aereo programmato per i suoi giocatori e staff, inclusi il presidente Florentino Perez e l'allenatore Carlo Ancelotti, quest'ultimo candidato come miglior allenatore. L'assenza di Vinicius Junior e Jude Bellingham, le stelle del club madrileno, ha amplificato l'attenzione sulla competizione tra Rodri e altri candidati principali, quali Vinicius e Kylian Mbappé, in un anno caratterizzato dall’assenza di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo tra i nominati. Con l'obiettivo di puntare sull'equità sportiva, il premio si prospetta come un riconoscimento alle prestazioni più rilevanti della stagione, con Rodri al centro delle speculazioni data l’assenza di diretti concorrenti da parte del Real Madrid. L’evento sarà trasmesso gratuitamente su DAZN per il pubblico italiano a partire dalle 20:20, con la cronaca di Pierluigi Pardo accompagnato da Marco Parolo. La serata, che include anche l'assegnazione del Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa per il miglior giovane, il Trofeo Yashin per il miglior portiere e il Trofeo Gerd Müller per il capocannoniere della stagione, sancirà una nuova era per il prestigioso premio, libero dal predominio delle icone Messi e Ronaldo.

Altre Notizie su Real Madrid

Supercoppa al Real Madrid - Valverde e Mbappé mettono ko l'Atalanta: Atalanta replica e sfiora il vantaggio un minuto dopo con Pasalic che innescato da de Roon inquadra bene la porta e tira di testa, lo splendido volo di Courtois manda il pallone in angolo. Spettacolo - Il Real Madrid conquista la sua sesta ...

Supercoppa - Real Madrid-Atalanta 0-0 alla fine del primo tempo: Momento magico per l'Atalanta che sfiora il vantaggio al 26' con Ederson dalla distanza, palla fuori di poco grazie a Rudiger con Courtois che guarda.Altra incursione di Lookman, anche questa intercettata, deviata in angolo a un minuto dalla fine ...

Supercoppa europea - Real Madrid-Atalanta: dove vederla in tv e streaming: Streaming su Sky Go e NOW In palio c'è la Supercoppa europea.Streaming su Sky Go e NOW Spettacolo - E' in programma oggi, mercoledì 14 agosto, Real Madrid-Atalanta. In palio c'è la Supercoppa europea. Il match tra la squadra vincitrice della ...

Real Madrid - Ancelotti: Atalanta squadra forte - Mbappé? Non serve Einstein per inserirlo: Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa. Stiamo bene, anche se non ci siamo allenati molto Spettacolo - "Stiamo bene, anche se non ci siamo allenati molto. I giocatori dalle vacanze sono arrivati tutti bene, ...

Mbappé nuovo numero 9 del Real Madrid: Un sogno - darò la vita per il club: So che non ti dimenticherai mai quel giorno di dicembre 2012 quando Zidane ti ha invitato per farti conoscere il mondo Real.E' incredibile essere qui Spettacolo - Kylian Mbappé in uno stadio Santiago Bernabeu stracolmo, oggi, per accogliere il ...