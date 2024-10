Zazoom di 29 ott 2024

Omicidio Sara Centelleghe - Badhan interrogato: Situazione sfuggita di mano

Jashan Deep Badhan, 19 anni, accusato dell’omicidio di Sara Centelleghe, è stato ascoltato oggi dalla giudice per le indagini preliminari Alessia Solombrino. Durante l’interrogatorio di garanzia, il giovane ha descritto il tragico incontro avvenuto a Costa Volpino, Bergamo, lo scorso sabato, dichiarando di essersi incontrato con un’amica di Sara per uno scambio di sostanze stupefacenti. La situazione sarebbe poi degenerata in un confronto con la vittima, culminato in un’escalation di violenza. Secondo il suo legale, Fausto Micheli, Badhan si è detto incapace di spiegare il movente esatto dietro il gesto, parlando di un raptus incontrollato e di paura. Il giovane avrebbe manifestato pentimento, apparendo affranto e sconvolto per l’accaduto. Durante l'interrogatorio ha espresso incredulità verso l’evento stesso, descrivendosi come una persona solitamente pacifica e altruista. Attualmente, Badhan è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, da cui verrà dimesso entro una settimana. Le indagini, condotte dai carabinieri, continuano a concentrarsi sull'esatta dinamica degli eventi e sulle cause che potrebbero aver portato all’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la situazione tra i due sia sfuggita al controllo del ragazzo, che ora rischia un'accusa di omicidio aggravato.

