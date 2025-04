Sophie Nyweide trovata morta a 24 anni: era incinta, ipotesi overdose e omicidio al vaglio

È ancora un mistero la morte di Sophie Nyweide, attrice statunitense trovata senza vita il 14 aprile vicino a un capanno lungo un fiume a Bennington, nel Vermont. Aveva 24 anni ed era nota per i ruoli da bambina in film come Mammoth, Noah e I numeri dell’amore. Secondo il certificato di morte reso pubblico da Tmz, al momento del decesso la giovane era incinta. L’autopsia è stata eseguita ma la causa della morte non è stata ancora accertata: si attendono i risultati degli esami tossicologici.

La polizia sta indagando per una possibile overdose accidentale, ma non esclude l’ipotesi di omicidio. La madre dell’attrice, Shelly Gibson, ex attrice e proprietaria del cinema Village Picture Shows di Manchester, ha dichiarato che Sophie faceva uso di sostanze stupefacenti e che la notte della tragedia si trovava con altre persone. Un uomo, presente con lei al momento della morte, sta collaborando con le autorità ma non è considerato un sospettato.

Nata l’8 luglio 2000 a Burlington, Nyweide aveva esordito sul grande schermo a 10 anni. In Mammoth (2009), diretta da Lukas Moodysson, interpretava Jackie, figlia dei personaggi di Michelle Williams e Gael García Bernal. Ha recitato anche in I numeri dell’amore (2010) accanto a Jessica Alba, Il matrimonio di mia sorella (2007) di Noah Baumbach, La teoria delle ombre (2010) con James Franco e Noah (2014) di Darren Aronofsky, con Russell Crowe. La giovane attrice aveva partecipato alla promozione internazionale del film Mammoth, presentato al Festival di Berlino.

