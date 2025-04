Modena, famiglia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio per avvelenamento

Tre persone sono state trovate morte all’interno di un’abitazione in via Pomposiana, nella zona Marzaglia di Modena. Secondo quanto riferito dai carabinieri, si tratterebbe di una coppia e del figlio disabile. Le vittime, cittadini modenesi, sarebbero decedute per avvelenamento. Sul posto sono intervenuti anche gli esperti del reparto scientifico, impegnati insieme agli inquirenti per chiarire le cause della tragedia.

L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. I primi rilievi suggeriscono che il padre possa aver ucciso la moglie e il figlio prima di togliersi la vita. Secondo quanto riferito da un commerciante della zona, la donna era affetta da una malattia debilitante che la rendeva incapace di compiere attività fisiche impegnative, mentre il figlio era costretto sulla sedia a rotelle. Gli accertamenti sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Potrebbe interessarti anche:

Modena, duplice omicidio: 30 anni a Montefusco, la sentenza parla di motivi umanamente comprensibili

La Corte d'Assise di Modena ha condannato Salvatore Montefusco a 30 anni di carcere per l'uccisione di Gabriela Trandafir e di sua figlia Renata, avvenuta il 13 giugno 2022 a Castelfranco Emilia.

L’università di Modena omaggia Davide Pellegrino: un attestato alla memoria per lo studente mancato a un passo dalla laurea

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha ricordato Davide Pellegrino, studente di Collepasso (Lecce), morto a 28 anni il 22 settembre scorso dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Ottantenne uccisa a Modena - figlio confessa in diretta tv: Sono stato io

Io non ero in cura da nessuna parte, mi è venuto così, d'istinto l'ho fatto. Non ce l'ho fatta Attualità - "Non ce l'ho fatta.