Zazoom di 29 ott 2024

Jannik Sinner si ritira da Parigi-Bercy per un virus intestinale: Non sono in grado di giocare

Il tennista italiano Jannik Sinner ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal torneo di Parigi-Bercy, uno degli ultimi appuntamenti della stagione del Masters 1000. L'atleta, che ha conquistato il titolo nel Master 1000 di Shanghai appena poche settimane fa, ha dovuto rinunciare a causa di un virus intestinale. Nonostante fosse arrivato con largo anticipo nella capitale francese per prepararsi adeguatamente, Sinner ha dichiarato di non sentirsi fisicamente pronto per competere, aggiungendo che il virus dovrebbe passare nei prossimi giorni. “Mi dispiace molto, ci rivedremo l’anno prossimo”, ha affermato Sinner sui social del torneo. L'assenza di Sinner modifica il tabellone del torneo: avrebbe dovuto sfidare il vincitore del match tra Ben Shelton e Corentin Moutet, ma sarà sostituito dal francese Arthur Cazaux, subentrato come "lucky loser" al primo turno. Non è il primo forfait che colpisce gli italiani a Parigi-Bercy quest'anno, poiché Flavio Cobolli ha rinunciato per un infortunio alla spalla, ritirandosi dopo la sconfitta contro Alex De Minaur durante il torneo di Vienna. La rinuncia di Sinner rappresenta una battuta d'arresto nella sua corsa finale alla stagione, in un momento cruciale per la sua carriera e in vista delle ATP Finals di Torino.

