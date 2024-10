Star Comics: arriva Versus

ARRIVA “VERSUS”: IL NUOVO ESPLOSIVO MANGA FIRMATO

ONE, BOSE E AZUMA

Tre celebri autori per un’opera attesissima che unisce fantasy e fantascienza, con una storia adrenalinica e ricca di colpi di scena. In occasione dell’uscita in Italia, Kyoutarou Azuma, autore anche del manga Tenkaichi, sarà l’ospite d’onore di Star Comics all’imminente Lucca Comics & Games.

Forte di una nomination ai “Next Manga Awards 2023”, arriva oggi in Italia, edito daStar Comics, un manga unico e già acclamato all’estero: Versus . Un successo annunciato, soprattutto perchè sono ben tre gli autori di pregio coinvolti: il genio creativo diONE, assistito dalla regia sapiente di bose e dagli strepitosi disegni diKyoutarou Azuma. Un manga assolutamente sovversivo e avvincente, un’avventura epica dovefantascienza e fantasy si fondono mettendo a dura prova il multiverso. Unastoria adrenalinica e ricca di colpi di scena, che coinvolge sin dall’inizio grazie anche almix di generi diversi che si integrano senza uguali.

L’arrivo di Versus non passa di certo inosservato dunque, a maggior ragione se - proprio in occasione del lancio italiano -Kyoutarou Azuma sarà ospite d'onore di Star Comics nell’imminenteLucca Comics & Games. In programma molteplici occasioni per incontrare dal vivo il Maestro e carpire i segreti del suo estro creativo, tra diversi firmacopie , un interessante talk show e un’imperdibile maxi showcase . Noto per il suo stile di disegno affascinante e dinamico, il tratto del talentuoso mangaka ha arricchito notevolmente la sceneggiatura brillante diONE e gli storyboard impeccabili di bose, rendendo Versus una delle serie più attese del 2024.

A dimostrarlo latrama stessa: da sempre, ogni essere vivente ha un cosiddetto “nemico naturale” contro cui non ha alcuna speranza di vittoria. In un universo alternativo dal sapore fantasy, l'umanità sta cercando di ribellarsi a questa legge inviolabile, tanto che i 47 eroi più forti e valorosi si riuniscono per dare battaglia all'esercito dei demoni, i nemici naturali degli umani. Ma le leggi della natura sono incontrovertibili e l'unico modo per sconfiggere i propri nemici naturali non è altro che rivolgersi ai loro stessi nemici, a costo di andare a richiamarli da altri mondi. ONE non si smentisce mai, ormai ha abituato i suoi lettori a storie incredibili e adrenaliniche, grazie alle idee uniche che riesce a mettere in atto per ogni sua creazione. Partendo daOne Punch Man per arrivare al paranormale di Mob Psycho 100 , ha sempre sfornato serie che hanno tenuto incollati alla pagina i lettori di tutto il mondo. E anche la sua ultima creazione - Versus - non è affatto da meno!

Sempre oggi,martedì 29 ottobre, proprio a ridosso di Lucca Comics & Games, arriverà in Italia un altromanga ideale per tutti gli amanti delle battaglie senza esclusione di colpi: Tenkaichi , che condivide con Versus proprio il disegnatore Kyoutarou Azuma. Scritto daYosuke Nakamaru, in Tenkaichi i lettori assisteranno a un incredibile torneo che vede impegnati i più grandi guerrieri del Giappone del XVII secolo. Ambientato nel 1600, a dieci anni da quando ha unificato il paese, lo shogun Nobunaga Oda si rende conto di essere vicino alla morte e decide di lasciare la sua eredità a chi, tra i suoi vassalli, gli porterà il lottatore di arti marziali più forte di tutti. I guerrieri più esperti del Sol Levante si sfideranno in un torneo senza esclusione di colpi che decreterà una volta per tutte il campione assoluto e consegnerà lo scettro del potere nelle mani del suo sostenitore.

Versus

e

Tenkaichi

sono disponibili in libreria, fumetteria, store online e a Lucca Comics & Games nelPadiglione Star Comics sia in versione singole (6,90€), sia in

bundle

(12,90€). Versus, inoltre, sarà disponibile in formato digitale (4,99€) e con un’

esclusiva cover Variant

disegnata daFederica Di Meo (7,90€).