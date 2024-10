Piacenza, fermato il 15enne ex fidanzato di Aurora: è indagato per l'omicidio della 13enne

A Piacenza, l'ex fidanzato di Aurora, la giovane di 13 anni morta dopo essere caduta dal tetto del suo palazzo il 25 ottobre, è stato fermato dai carabinieri, come disposto dalla Procura per i minorenni di Bologna. Il ragazzo, già indagato in precedenza per omicidio volontario, è stato trasferito in un istituto minorile, in attesa della convalida del fermo. Questa azione è giunta in seguito alla presentazione di una memoria alla Procura da parte della famiglia della vittima, che include nuove prove contro il 15enne.

Nella documentazione depositata dai familiari sono presenti alcune chat di Aurora, che rivelerebbero atteggiamenti ossessivi e controllanti da parte del giovane. A confermare la presenza di prove come certificati medici è Lorenza Dordoni, avvocato della madre di Aurora, che ha voluto rimarcare l'importanza di questi elementi. Tali messaggi fornirebbero dettagli sul rapporto complicato e turbolento tra i due adolescenti, alimentando i sospetti sul coinvolgimento del giovane nella morte della ragazza.

Interrogato più volte in precedenza, il ragazzo aveva sempre dichiarato di essere estraneo ai fatti, sostenendo la tesi del suicidio. Secondo i suoi genitori, da quando è tornato a casa dopo gli interrogatori, il ragazzo si è chiuso in se stesso, non comunicando con nessuno e manifestando un evidente stato di shock. Nonostante le sue affermazioni di innocenza, la famiglia di Aurora non crede alla tesi del suicidio e continua a puntare il dito contro di lui, sollecitando ulteriori indagini per chiarire la verità dei fatti.

L'intero caso ha attirato l'attenzione pubblica, accendendo il dibattito sul bullismo e sulla gestione delle relazioni adolescenziali in contesti difficili. La Procura per i minorenni di Bologna, insieme alle autorità di Piacenza, proseguirà nelle indagini, valutando tutte le prove fornite dalla famiglia e il comportamento del 15enne nel periodo antecedente alla morte di Aurora.