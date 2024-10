Giuseppe Saieva di 28 ott 2024

Diretta del 30° Anniversario di Warcraft il 13 novembre

Mentre l'universo di Warcraft si avvicina a compiere 30 anni di avventure tra le varie iterazioni di Azeroth, i team di World of Warcraft, di Classic, di Hearthstone e di Warcraft Rumble si raduneranno per una presentazione speciale il 13 novembre. La diretta del 30° Anniversario di Warcraft inizierà alle 19:00 su Twitch, YouTube e TikTok, presentando vari membri del team di sviluppo di Warcraft che rifletteranno sugli ultimi 30 anni e condivideranno parte di ciò che ci attende in futuro. A seguito della diretta, la festa proseguirà con una trasmissione del concerto "World of Warcraft: 20 Years of Music", prodotto da Helvepic e filmato in Svizzera a settembre. Il concerto raduna la 21st Century Orchestra e i tre cori, Tales of Fantasy, Ardito e Madrijazz Gospel in un'esecuzione di 190 artisti per omaggiare due decenni dei brani musicali più longevi di WoW. Seguendo la trasmissione, da qualunque canale di Warcraft, si potranno anche ottenere ricompense in gioco sotto forma di oggetti per WoW, Hearthstone e Warcraft Rumble. Presto saranno condivisi maggiori dettagli sui programmi.

Altre Notizie su World of Warcraft

World of Warcraft e Waze si alleano per portare Thrall come compagno di Waze: Gli utenti di Waze possono ora selezionare Thrall, uno degli eroi più iconici di World of Warcraft, come nuova opzione di affiancamento per l'app di navigazione. Le nuove offerte “Drive With World of Warcraft” consentono agli utenti di Waze di ...

La Stagione 1 di World of Warcraft: The War Within è disponibile: La Stagione 1 di The War Within è ora disponibile e porta con sé sfide tutte nuove. A partire da oggi, saranno presenti: Nuova incursione: Palazzo dei Nerub'arPrendi d'assalto il palazzo per eliminare la Regina Ansurek e le sue forze in questa ...

World of Warcraft: The War Within disponibile: La battaglia per salvare l'Anima del Mondo di Azeroth dalle malvagie forze del Vuoto inizia ora, con la pubblicazione ufficiale in tutto il mondo di World of Warcraft: The War Within.I campioni e le campionesse di Azeroth potranno riunirsi nelle ...

World of Warcraft: Luce e Ombra - Il nuovo corto animato su Alleria: Alleria Ventolesto stava per diventare la Generale dei Guardaboschi di Lunargenta. Ma un'invasione nemica, una tragedia familiare e la minaccia di una guerra senza fine costrinsero la più grande delle celebri sorelle Ventolesto ad abbandonare la ...

World of Warcraft lancia The War Within alla Gamescom 2024: World of Warcraft è in viaggio verso la Gamescom 2024 per festeggiare il lancio di The War Within con la sua community di appassionati.The War Within è la decima espansione per World of Warcraft e lancia la saga dell’anima del mondo, lo sforzo ...