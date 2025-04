World of Warcraft aggiornamento 11.1.5 disponibile

L'ultimo aggiornamento di World of Warcraft per The War Within, 11.1.5 è ora disponibile e introduce entusiasmanti eventi, funzionalità migliorate per l'interfaccia utente e sfide gratificanti. Scoprite cos'è disponibile già da oggi e cosa arriverà nelle prossime settimane:

Nuovo evento esterno: Tramonto Dopo aver sconfitto la Regina Ansurek, affrontate insieme ai nuovi alleati della fazione della Radiosità della Fiamma le forze dei Sureki che hanno invaso i Precipizi Sacri. Partecipate a scenari settimanali in stile incursione e taglie per scovare formidabili nemici, oltre a un nuovo percorso della Fama con ricompense esclusive.

Nuova funzionalità dell'interfaccia utente: il Gestore tempi di recupero Il Gestore tempi di recupero è una nuova funzionalità integrata nell'interfaccia utente che migliora il tracciamento delle abilità.

Visioni Orripilanti Rivisitate (dal 20 maggio): Rivivete le versioni di Roccavento e Orgrimmar corrotte e contaminate dal vuoto da N'zoth con l'aiuto di Cromie dello Stormo dei Draghi di Bronzo. In modalità solitaria o in gruppo con livelli di difficoltà scalare per una progressione epica dell'equipaggiamento. Include nuove maschere, alberi dei talenti specifici e ricompense nuove e di ritorno come cavalcature, mascotte e set di trasmogrificazione.

Nuovo evento a tempo limitato: Compari Ignobili (3 giugno - 15 luglio): Buttatevi in mischia contro leggendari nemici di Azeroth in battaglie con più boss ad alto tasso d'energia. Le ondate dinamiche di nemici e il sistema basato sul punteggio presentano un'entusiasmante rigiocabilità per giocatori e giocatrici di tutti i livelli di abilità, offrendo anche ricompense esclusive come cavalcature, mascotte e oggetti cosmetici.



Potrebbe interessarti anche: