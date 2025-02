World of Warcraft nel 2025

Novità sul Pacchetto Reven, Alloggi per i giocatori e molto altro

In vista del prossimo importante aggiornamento di contenuti per The War Within, Cavafonda, e mentre le diverse esperienze di WoW Classic continuano a entusiasmare i giocatori, l'executive producer di World of Warcraft, Holly Longdale, ha condiviso le sue riflessioni su cosa aspettarsi nel 2025.

Nel suo post, Holly condivide i pensieri del team sul futuro del gioco e sullo sviluppo di esperienze per tutti i tipi di giocatori, anticipando inoltre le prime notizie sulla nuova espansione Midnight e, in particolare, sulla tanto attesa funzionalità degli alloggi per i giocatori, che verrà presentata alla community di WoW nei prossimi giorni.

Holly ha inoltre espresso la profonda gratitudine da parte del team di sviluppo nei confronti dei giocatori della community per la generosa partecipazione al programma annuale del Pacchetto Reven, che ha sostenuto CureDuchenne. In un secondo blog post sul sito di World of Warcraft, è stato reso noto che i giocatori hanno raccolto 2 milioni di dollari attraverso l'acquisto di questo Pacchetto speciale ispirato a Mats Steen, un giocatore norvegese scomparso a causa della Distrofia Muscolare di Duchenne, la cui storia è stata raccontata nel documentario Netflix La vita straordinaria di Ibelin.

In seguito all'annuncio a sorpresa durante il Direct per il trentesimo anniversario di Warcraft dello scorso novembre, il team di World of Warcraft ha condiviso un primo sguardo sulla filosofia di progettazione che guiderà lo sviluppo della funzionalità degli alloggi dei giocatori nella prossima espansione, Midnight.

In questo primo post, il team ha illustrato i principi cardine che fungeranno da modello per la direzione delle case dei giocatori. Inoltre, hanno rivelato le due aree in cui i giocatori potranno vivere questa nuova esperienza in Azeroth, nonché l'approccio agli aspetti sociali degli alloggi, inclusi i Quartieri, l'accessibilità inter-fazione e la disponibilità complessiva degli spazi per i giocatori.

World of Warcraft e Waze si alleano per portare Thrall come compagno di Waze - Gli utenti di Waze possono ora selezionare Thrall, uno degli eroi più iconici di World of Warcraft, come nuova opzione di affiancamento per l'app di navigazione. Le nuove offerte “Drive With World of Warcraft” consentono agli utenti di Waze di celebrare l'imminente 20° anniversario del gioco e offrono funzionalità aggiuntive, come la selezione di un drago rosso per rappresentare il veicolo dell'utente nella finestra di navigazione e due opzioni visive per Thrall, “Orde” o “Alleati”, che rappresentano le due fazioni del gioco, Orda e Alleanza.

La Stagione 1 di World of Warcraft: The War Within è disponibile - La Stagione 1 di The War Within è ora disponibile e porta con sé sfide tutte nuove. A partire da oggi, saranno presenti: Nuova incursione: Palazzo dei Nerub'arPrendi d'assalto il palazzo per eliminare la Regina Ansurek e le sue forze in questa nuova incursione da 8 giocatori.

World of Warcraft: The War Within disponibile - La battaglia per salvare l'Anima del Mondo di Azeroth dalle malvagie forze del Vuoto inizia ora, con la pubblicazione ufficiale in tutto il mondo di World of Warcraft: The War Within.I campioni e le campionesse di Azeroth potranno riunirsi nelle Brigate per avventurarsi nel cuore del mondo e progredire fino al nuovo livello massimo di 80.