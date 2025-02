World of Warcraft - Disponibili ora i nuovi pacchetti per Mists of Pandaria Classic

Il viaggio di World of Warcraft Classic continua a sud, verso il continente di Pandaria!

In arrivo nel corso dell'anno, Mists of Pandaria Classic, che riporta giocatori e giocatrici nell'acclamata espansione per far rivivere un'epoca memorabile della storia di WoW.

Per rendere l'attesa ancora più coinvolgente sui reami Progression, nel negozio Battle.net sono disponibili tre nuovi pacchetti e servizi opzionali.

Il pacchetto Heroic Infuso di Sha, che contiene : Serpe delle Nubi Distorta dallo Sha (cavalcatura volante) Tigre Cavalcabile Distorta dallo Sha (cavalcatura terrestre) Mascotte Allegria per i personaggi di WoW Moderno/Mascotte Joyous per i personaggi di WoW Classic Set: Collezione Distorta dallo Sha di Triplo Malto (trasmogrificazione) Set da Tè Distorto dallo Sha (giocattolo) Gli oggetti "Distorti dallo Sha" sono disponibili per i personaggi di WoW Moderno, mentre i personaggi di WoW Classic riceveranno un oggetto equivalente dal nome "Sha-Touched"

: Il pacchetto Epic Infuso di Sha, che include: Tutti gli oggetti del Pacchetto Heroic Potenziamento istantaneo al livello 85 (non disponibile per i nuovi personaggi Monaci) 30 giorni di tempo di gioco

Potenziamento istantaneo al livello 85 separato (anche questo non disponibile per i nuovi personaggi Monaci)

I set di trasmogrificazione per WoW moderno e Classic inclusi con l'acquisto dei pacchetti saranno disponibili nel corso dell'anno, con la pubblicazione dell'espansione. Tutti gli altri oggetti sono disponibili sin da subito.

World of Warcraft nel 2025 - Novità sul Pacchetto Reven, Alloggi per i giocatori e molto altroIn vista del prossimo importante aggiornamento di contenuti per The War Within, Cavafonda, e mentre le diverse esperienze di WoW Classic continuano a entusiasmare i giocatori, l'executive producer di World of Warcraft, Holly Longdale, ha condiviso le sue riflessioni su cosa aspettarsi nel 2025.

World of Warcraft e Waze si alleano per portare Thrall come compagno di Waze - Gli utenti di Waze possono ora selezionare Thrall, uno degli eroi più iconici di World of Warcraft, come nuova opzione di affiancamento per l'app di navigazione. Le nuove offerte “Drive With World of Warcraft” consentono agli utenti di Waze di celebrare l'imminente 20° anniversario del gioco e offrono funzionalità aggiuntive, come la selezione di un drago rosso per rappresentare il veicolo dell'utente nella finestra di navigazione e due opzioni visive per Thrall, “Orde” o “Alleati”, che rappresentano le due fazioni del gioco, Orda e Alleanza.

La Stagione 1 di World of Warcraft: The War Within è disponibile - La Stagione 1 di The War Within è ora disponibile e porta con sé sfide tutte nuove. A partire da oggi, saranno presenti: Nuova incursione: Palazzo dei Nerub'arPrendi d'assalto il palazzo per eliminare la Regina Ansurek e le sue forze in questa nuova incursione da 8 giocatori.