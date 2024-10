Ten Hag lascia il Manchester United: Ruud van Nistelrooy prende il suo posto

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente il licenziamento di Erik ten Hag, dopo la sconfitta per 2-1 contro il West Ham. Ten Hag, in carica da aprile 2022, ha portato il club alla vittoria di due trofei nazionali: la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Tuttavia, il suo mandato è stato segnato da difficoltà , culminate in una partenza disastrosa in questa stagione, con il Manchester United attualmente posizionato al quattordicesimo posto in Premier League e con solo una vittoria nelle ultime otto partite.

Durante la sua gestione, Ten Hag ha diretto la squadra in 128 partite, totalizzando 72 vittorie, 20 pareggi e 36 sconfitte. Nonostante il successo di trofei, il suo periodo al Manchester United sarà ricordato anche per le controversie avute con giocatori come Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho. L'ex attaccante Ruud van Nistelrooy è stato nominato allenatore ad interim e guiderà la squadra fino alla nomina di un nuovo allenatore permanente.