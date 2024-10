Manchester United, ecco i candidati per la panchina: in testa Amorim, in lizza De Rossi e Allegri

Dopo due anni e mezzo, si conclude il percorso di Erik ten Hag come allenatore del Manchester United, esonerato a causa dei risultati deludenti che hanno portato la squadra fuori dalle posizioni di vertice in Premier League. L’olandese, arrivato con grandi aspettative dall’Ajax, non è riuscito a stabilizzare la squadra tra le prime quattro posizioni per accedere alla Champions League, nonostante gli ingenti investimenti sul mercato.

In attesa di nominare un nuovo allenatore, i Red Devils hanno promosso temporaneamente Ruud van Nistelrooy, ex attaccante del Real Madrid e figura ben nota nell’ambiente, alla guida della prima squadra. Nonostante ciò, il club inglese sembra propenso a cercare un nome di grande prestigio per puntare a un cambio di rotta decisivo.

Al vertice della lista dei candidati spicca Ruben Amorim, attuale tecnico dello Sporting Lisbona. Amorim ha conquistato due campionati portoghesi con lo Sporting, dimostrandosi una figura giovane ma di grande esperienza e capacità , con un gioco apprezzato anche in Europa. Sebbene il Manchester United abbia mostrato un interesse concreto nei suoi confronti, l’allenatore portoghese ha dichiarato di non voler commentare le voci e di essere concentrato sulla sua squadra attuale. La clausola rescissoria nel suo contratto potrebbe rappresentare un ostacolo, ma le trattative potrebbero evolvere nelle prossime ore qualora il club inglese decida di fare sul serio.

Altri profili emergenti nella rosa dei potenziali allenatori includono tecnici noti nel panorama italiano, come Daniele De Rossi e Massimiliano Allegri. De Rossi, ex bandiera della Roma e già parte del circuito Premier attraverso il suo agente Fali Ramadani, potrebbe rappresentare una scelta coraggiosa e originale. Per quanto riguarda Allegri, il tecnico italiano è libero dopo il distacco dalla Juventus nella scorsa stagione e non è nuovo ai contatti con il club inglese, avendo già ricevuto interesse da parte loro in passato.

Nella rosa dei candidati, si fanno anche i nomi di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico già noto per il suo passato con lo United, Xavi, legato al Barcellona, e Zinedine Zidane, libero da quando ha lasciato il Real Madrid, un nome che entusiasma particolarmente i tifosi inglesi per il prestigio e il carisma internazionale.

In questo momento il Manchester United rimane in attesa di un possibile accordo, valutando la migliore opzione per rilanciare le ambizioni della squadra.