Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United: in carica dall'11 novembre

Il Manchester United ha ufficializzato la nomina di Rúben Amorim come nuovo allenatore della prima squadra maschile. Il tecnico portoghese, 39 anni, assumerà l'incarico l'11 novembre 2024, dopo aver concluso gli impegni con lo Sporting Lisbona. Il contratto prevede una durata fino a giugno 2027, con opzione per un ulteriore anno.

Amorim è riconosciuto come uno degli allenatori emergenti più promettenti in Europa. Durante la sua gestione allo Sporting Lisbona, ha conquistato due titoli della Primeira Liga, interrompendo un digiuno di 19 anni per il club, oltre a due Coppe di Lega portoghesi e una Supercoppa portoghese.

Per assicurarsi i servizi di Amorim, il Manchester United ha versato allo Sporting Lisbona una clausola rescissoria di 10 milioni di euro.Fino all'arrivo di Amorim, la squadra sarà guidata dall'allenatore ad interim Ruud van Nistelrooy, che ha già esordito con una vittoria per 5-2 contro il Leicester City in Carabao Cup.

La nomina di Amorim arriva dopo l'esonero di Erik ten Hag, avvenuto a seguito di una serie di risultati deludenti che hanno lasciato il club al 14° posto in Premier League.La dirigenza del Manchester United ha espresso grande fiducia nelle capacità di Amorim di riportare la squadra ai vertici del calcio inglese ed europeo.

Il debutto ufficiale di Amorim sulla panchina dei Red Devils è previsto per il 24 novembre, in una partita di Premier League contro l'Ipswich Town.I tifosi e gli addetti ai lavori attendono con interesse l'impatto che il nuovo allenatore avrà sulla squadra, sperando in una svolta positiva nella stagione in corso.