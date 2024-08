KONAMI RINNOVA LA PARTNERSHIP CON IL MANCHESTER UNITED FC

Konami annuncia il rinnovo della partnership con il Manchester United FC. Prosegue la collaborazione iniziata nel 2019, confermando KONAMI come Official Video Game Partner del club.

Questo rinnovo vedrà KONAMI mantenere diversi diritti commerciali, tra cui accesso ai giocatori, opportunità mediatiche e utilizzo del marchio ufficiale del club, delle immagini e delle riproduzioni nella serie eFootball™.

Durante i cinque anni di partnership, il Manchester United FC ha ottenuto numerosi successi sul campo, tra cui la vittoria di due coppe nazionali. KONAMI è stata orgogliosa di sostenere il club in questi anni ed è entusiasta di continuare a farlo.

I tifosi del Manchester United FC vincono alla grande in eFootball™ con l'incredibile opportunità di ottenere biglietti per i match!Per celebrare la conferma della collaborazione con una delle più grandi istituzioni calcistiche, KONAMI offre a un fortunato tifoso la possibilità di assicurarsi 2 biglietti per ogni singola partita di campionato in casa del Manchester United FC nel corso della stagione 24/25.

Un premio davvero incredibile per uno dei club più amati al mondo.

Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V.’s European President, ha commentato:

“È emozionante annunciare l'estensione di una partnership di così grande successo. Il Manchester United FC è uno dei giganti del calcio mondiale e siamo orgogliosi di averli come parte della serie eFootball, ora e per i prossimi anni grazie a questo rinnovo.Assicurarsi un futuro brillante che comprenderà una moltitudine di diritti e attivazioni commerciali, di immagine e di eSports è fantastico per KONAMI e per la serie eFootball™. Continueremo a far evolvere il nostro prodotto per offrire la migliore esperienza possibile".

, ha dichiarato“Siamo lieti che KONAMI continui a far parte della nostra famiglia di partner e siamo entusiasti delle opportunità che ci offre il coinvolgimento nella serie eFootball. La nostra partnership di lunga data ha permesso al club di impegnarsi in modo significativo con un pubblico nuovo e più giovane e di portare il marchio Manchester United nel mondo dell'intrattenimento digitale, un settore importante per noi in vista del futuro”.

Celebrate il rinnovo in eFootball!Per coinvolgere i milioni di utenti di eFootball, è attiva una campagna in-game che celebra questo rinnovo.

Dal 15 al 29 agosto, gli utenti potranno ricevere gratuitamente una carta "Highlight: Bruno Fernandes", vincere tre carte leggendarie Manchester United FC e partecipare a un Challenge Event a tema Manchester United FC.

Una grande opportunità per potenziare il vostro Dream Team!

Informazioni su eFootball"eFootball" è il rebranding della popolare serie calcistica di KONAMI "PES". Il cambiamento ha segnato un grande passo in avanti: nuovo marchio, nuovo motore di gioco, nuovi progressi nel gameplay e rimodulazione del titolo con la formula "free-to-play" su tutti i dispositivi compatibili.

"eFootball™" è una piattaforma in continua evoluzione con all’attivo oltre 750 milioni di download in tutto il mondo.