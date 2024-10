Già 354 pedoni morti sulle strade italiane nel 2024: report ASAPS sulla sicurezza stradale

Dal primo gennaio 2024, in Italia si registrano 354 pedoni morti sulle strade, con un bilancio allarmante che include 236 uomini e 118 donne. Secondo il report ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) elaborato in collaborazione con Sapidata, la fascia di età più colpita è quella degli anziani sopra i 65 anni, che costituiscono il 53% delle vittime (188 casi). Le regioni con il maggior numero di incidenti sono la Lombardia con 57 decessi, seguita da Lazio (47) e Campania (44), mentre l’Emilia-Romagna registra 35 morti.

Un numero significativo di incidenti avviene sugli attraversamenti pedonali, dove le sanzioni per il mancato rispetto della precedenza comportano una decurtazione di 8 punti dalla patente. Dal prossimo dicembre, è attesa un'ulteriore stretta sulle sanzioni: la nuova mini-sospensione della patente prevede il ritiro per 7 giorni per chi ha meno di 20 punti e per 15 giorni per chi scende sotto i 10 punti. La sospensione raddoppia in caso di incidente e si aggrava se il pedone subisce lesioni o muore, misura pensata per aumentare la protezione dei pedoni e limitare i comportamenti pericolosi alla guida.

Il monitoraggio mensile ASAPS evidenzia picchi di decessi: febbraio ha segnato 42 morti, record degli ultimi cinque anni, seguito da 35 decessi a marzo, 24 ad aprile e 36 a maggio, quest'ultimo il valore più alto degli ultimi sette anni. Durante l’estate, giugno ha visto 29 vittime, mentre luglio e agosto hanno registrato rispettivamente 30 e 40 morti. Settembre ha chiuso con 39 decessi, un dato inferiore al 2023, quando si contarono 61 vittime nello stesso mese. Ottobre è al momento il mese più tragico del 2024 con 48 morti nei primi 27 giorni, superando i dati degli anni precedenti.

Tra le nuove misure di sicurezza stradale si valutano l’installazione di segnaletica luminosa e di dissuasori di velocità, soprattutto nelle aree urbane più trafficate e negli attraversamenti pedonali. Le autorità mirano a rafforzare il rispetto delle norme per la protezione degli utenti più deboli della strada.