Bublik commenta il caso doping di Sinner: Non esistono incidenti

Aleksandr Bublik, tennista russo naturalizzato kazako, ha espresso la sua opinione sul caso doping che coinvolge Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo, in corsa per difendere il titolo agli Australian Open, è stato trovato positivo al Clostebol e successivamente assolto da un tribunale indipendente. Attualmente attende la sentenza finale del TAS, in seguito all'appello presentato dalla WADA.

Per commentare la vicenda, Bublik ha citato una famosa frase del film Kung Fu Panda, dicendo: "Il maestro Oogway dice che 'non esistono incidenti'". Questo è stato il suo modo di esprimere il suo pensiero sul caso. "Penso che questo tipo di incidenti non sia accidentale. Potrei citare altri proverbi, come 'Non c'è fumo senza fuoco' o 'Se la scarpa calza...'", ha aggiunto il numero 33 del mondo.

Il tennista kazako ha anche commentato le dichiarazioni di Nick Kyrgios, noto per le sue critiche a Sinner: "Se dovessi analizzare tutte le parole di Nick, rischierei di impazzire. Probabilmente non sono d'accordo con la sua analisi complessiva".

Donald Trump: il 10 gennaio la sentenza per il caso Stormy Daniels, escluso il carcere - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, conoscerà la sua condanna il 10 gennaio 2025, dieci giorni prima dell'insediamento previsto alla Casa Bianca. Il giudice della Corte Suprema di New York, Juan Merchan, ha stabilito che Trump dovrà comparire in aula per la sentenza relativa ai 34 capi d'accusa di falsificazione di documenti aziendali, legati al pagamento di 130.

Cecilia Sala, governo italiano in pressing per il rilascio immediato: tensioni con l’Iran sul caso Abedini - Il governo italiano intensifica gli sforzi per ottenere la liberazione della giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran da due settimane. Dopo un vertice a Palazzo Chigi, il governo guidato da Giorgia Meloni ha ribadito l’impegno per garantire il rispetto dei diritti umani durante la sua detenzione, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sollecitato un trattamento dignitoso per la reporter, sottolineando la necessità di un rilascio immediato.

Caso Emanuela Orlandi, Chaouqui: Il Papa non sa dove sia e cosa le sia accaduto - Francesca Immacolata Chaouqui, ex commissaria per la pontificia commissione Cosea, ha espresso in un’intervista al quotidiano Il Tempo le sue opinioni sul caso di Emanuela Orlandi. Chaouqui ha dichiarato di essere convinta che Papa Francesco non sia a conoscenza di dove si trovi Emanuela o di cosa le sia accaduto.