Quattro morti in incidenti in Puglia tra Foggia e Brindisi

Quattro persone hanno perso la vita in Puglia in due distinti incidenti stradali tra domenica e lunedì. Sul tratto della provinciale Foggia-San Severo, due uomini, tra cui un marocchino di 46 anni e un’altra persona non ancora identificata, hanno perso la vita quando la loro Mercedes è uscita di strada autonomamente, schiantandosi contro un albero. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.

Poche ore dopo, verso le 3:40, un altro tragico incidente si è verificato sulla strada statale 7 Appia, nei pressi di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Una vettura, diretta verso Brindisi, si è scontrata contro il guardrail. Nell’impatto, il conducente di 25 anni è stato sbalzato fuori dall’auto, mentre la passeggera di 24 anni è deceduta sul colpo. Entrambi erano originari di Francavilla Fontana e Latiano. Anche in questo caso, i carabinieri sono intervenuti per i rilievi.

Domenica, un ulteriore incidente autonomo si è registrato sulla strada tra Cellino San Marco e Squinzano, nelle campagne leccesi. Una vettura si è ribaltata, causando il ferimento di tre persone, fortunatamente in modo non grave.

