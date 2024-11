Giornata tragica in montagna: quattro vittime in incidenti

La giornata del 3 novembre 2024 è stata segnata da quattro tragici incidenti in montagna, che hanno causato la morte di altrettanti escursionisti in diverse località alpine.

Il primo incidente è avvenuto sulle Dolomiti bellunesi, dove un'alpinista è deceduta precipitando dalla Croda dei Toni. L'allarme è stato lanciato dal compagno di cordata, che ha assistito impotente alla caduta della donna durante la discesa dalla via Drasch. Nonostante l'intervento tempestivo dell'elicottero Pelikan di Bolzano, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Successivamente, il Soccorso Alpino di Auronzo e la Guardia di Finanza hanno provveduto al recupero della salma.

Sempre nelle Dolomiti bellunesi, un altro escursionista ha perso la vita nella Val di Zoldo. Un gruppo di persone, dalla cima principale degli Sfornioi, ha udito grida e il rumore di massi in caduta provenienti dallo Sfornioi di Mezzo. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il corpo senza vita dell'uomo all'interno di un camino, circa cento metri sotto la cima.

In Trentino, un giovane di 26 anni residente a Nogara (VR) è deceduto lungo la ferrata Val del Rì, sopra Mezzolombardo. L'escursionista, che procedeva da solo, è precipitato per circa trenta metri dopo aver perso l'equilibrio subito dopo il secondo ponte tibetano, finendo nell'alveo del torrente sottostante. L'allarme è stato dato intorno alle 13:15 da una persona presente sul posto che ha assistito all'incidente.

Infine, nel pomeriggio, sul monte Rocciamelone, nel comune di Mompantero (TO), in Valle di Susa, un uomo è precipitato nei pressi della cima a circa 3.500 metri di quota. Alcuni escursionisti hanno assistito alla caduta e hanno immediatamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Nonostante le indicazioni precise dei testimoni, l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso ha avuto difficoltà a individuare l'uomo, trovato circa 400 metri a valle del sentiero in una zona impervia. Purtroppo, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso e recuperare la salma con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è rimasta impegnata sul Rocciamelone per assistere il gruppo di escursionisti che ha assistito alla caduta. Dopo aver lanciato l'allarme, il gruppo è sceso al rifugio Ca' d'Asti, dove le autorità hanno chiesto loro di rimanere a disposizione come testimoni. A causa dell'attesa prolungata e dell'imminente calare del buio, hanno richiesto supporto per il rientro a valle. Una squadra di soccorritori è stata quindi elitrasportata sul posto per accompagnarli a piedi verso le loro autovetture.