Roma - Incendio in un appartamento a Palestrina: due persone intossicate, cinque messe in salvo

Ieri sera, intorno alle 21:20, un incendio è scoppiato in un appartamento al piano terra di una palazzina situata in via Veroli, a Palestrina, nelle vicinanze di Roma. L’intervento immediato dei vigili del fuoco ha permesso di salvare cinque persone, tra cui due individui disabili rimasti intossicati a causa del fumo. La squadra di soccorso è intervenuta rapidamente, riuscendo a portare fuori i residenti mentre il fumo denso si propagava in tutto l’edificio.

Tra i feriti, un uomo di 58 anni e una donna di 84, entrambi con disabilità, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale locale per intossicazione. L’incendio ha gravemente danneggiato l’appartamento, che è stato dichiarato inagibile al termine delle operazioni di spegnimento.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per supportare le operazioni e garantire la sicurezza. Le autorità locali stanno conducendo indagini per stabilire le cause dell’incidente, mentre la comunità di Palestrina resta colpita dall’accaduto e si stringe intorno alle persone coinvolte.