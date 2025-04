Roma, bimbo rimane con la mano incastrata in un tombino all’asilo: intervengono i vigili del fuoco

Un bambino è rimasto con la mano destra incastrata in un tombino all’interno della scuola materna Angelo Celli, situata in via dei Torriani 44, nella zona Pisana a Roma. L’episodio è avvenuto intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il piccolo. Dopo il soccorso, il bambino è stato affidato alle cure del personale del 118.

