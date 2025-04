Studentessa americana muore a Roma dopo aver mangiato un panino: ipotesi choc anafilattico

Una studentessa americana di 21 anni, in Italia per un programma Erasmus, è morta ieri sera a Roma dopo aver accusato un malore subito dopo aver mangiato un panino in un locale situato in via Giovanni De Agostini, nella zona Casilina. La giovane era in compagnia di alcune amiche e alloggiava in una struttura vicina al ristorante.

Secondo quanto ricostruito da fonti sanitarie e investigative, la ragazza avrebbe avuto una possibile reazione allergica agli ingredienti contenuti nel panino. Dopo i primi sintomi, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. I sanitari del 118 sono intervenuti somministrandole due dosi di cortisone e praticandole il massaggio cardiaco per circa 30 minuti, senza riuscire a rianimarla.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Asl per i rilievi e le verifiche sanitarie. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha avviato accertamenti per stabilire le cause esatte del decesso, incluso l'eventuale contenuto del pasto ingerito e la presenza di allergeni non segnalati.

Sembra che la giovane avrebbe informato le amiche di soffrire di allergie alimentari, ma non avrebbe avuto con sé l’autoiniettore di adrenalina. L’attenzione degli inquirenti si concentra ora sull’eventuale presenza o assenza di indicazioni allergeniche nel menù del locale e sulla composizione esatta del panino consumato.

