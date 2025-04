Studentessa americana muore a Roma per choc anafilattico dopo un panino: altri casi recenti in Italia

Una studentessa americana di 21 anni, in Erasmus a Roma, è morta dopo aver mangiato un panino in un ristorante di via Giovanni de Agostini, nel quartiere Pigneto. La giovane ha accusato un grave choc anafilattico, presumibilmente causato da un ingrediente allergenico. Dopo aver ricevuto due dosi di cortisone e 30 minuti di rianimazione da parte del 118, non è sopravvissuta.

Il caso si aggiunge ad altri episodi simili avvenuti di recente. Il 24 ottobre scorso, una turista inglese di 14 anni è morta a Roma dopo aver consumato un dessert contenente tracce di arachidi, alimento a cui era allergica. La giovane, in vacanza con i genitori, è deceduta all'ospedale San Camillo.

Il 13 novembre 2024, a Ferrara, un ragazzo di 29 anni originario di Lecce è morto dopo aver assunto farmaci da banco per curare sintomi influenzali. Il giovane, trovato cianotico dal coinquilino, avrebbe avuto una reazione allergica ai medicinali.

Il 5 dicembre 2024, ancora a Roma, una bambina di 9 anni è deceduta per una reazione allergica a un piatto di gnocchi contenente frumento, alimento a cui era allergica. I tentativi di rianimazione al Policlinico Casilino e poi al Gemelli non sono riusciti a salvarla.

Roma, bimbo rimane con la mano incastrata in un tombino all’asilo: intervengono i vigili del fuoco - Un bambino è rimasto con la mano destra incastrata in un tombino all’interno della scuola materna Angelo Celli, situata in via dei Torriani 44, nella zona Pisana a Roma. L’episodio è avvenuto intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il piccolo.

Studentessa americana muore a Roma dopo aver mangiato un panino: ipotesi choc anafilattico - Una studentessa americana di 21 anni, in Italia per un programma Erasmus, è morta ieri sera a Roma dopo aver accusato un malore subito dopo aver mangiato un panino in un locale situato in via Giovanni De Agostini, nella zona Casilina. La giovane era in compagnia di alcune amiche e alloggiava in una struttura vicina al ristorante.

Nanni Moretti ricoverato d'urgenza al San Camillo di Roma per infarto - Il regista e attore Nanni Moretti, 71 anni, è stato colpito da un infarto nel tardo pomeriggio del 2 aprile 2025. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e attualmente si trova in terapia intensiva cardiologica.