Nuovo trailer per The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in uscita su Nintendo Switch il 26 settembre, gli abitanti di Hyrule sono stati inghiottiti da strani squarci apparsi nel terreno. Con l’aiuto della fata Tri, la Principessa Zelda dovrà entrare negli squarci nel tentativo di salvare il suo regno. Il nuovo trailer The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Esplorando il mondo del Nulla! (Nintendo Switch) farà luce su cosa si nasconde in queste lacerazioni e come influenzerà le avventure della Principessa Zelda e di Tri.

Per ritrovare le persone scomparse, Zelda e Tri dovranno addentrarsi tra gli squarci ed esplorare il Mondo del Nulla attraverso diversi punti d’ingresso che porteranno ognuno ad un posto diverso. In alcune aree della mappa, le due protagoniste troveranno dei dungeon pieni di misteri in attesa di essere svelati. I giocatori dovranno fare appello ai poteri combinati di Zelda e Tri per attraversare le terre distorte, esplorare il Mondo del Nulla e superare le sfide che le attendono.

Durante l’esplorazione del Mondo del Nulla, Zelda troverà una spada misteriosa che le permetterà di trasformarsi temporaneamente in una potente spadaccina e di affrontare i nemici di petto. Con questo straordinario potere potrà avanzare quando il suo cammino sarà bloccato, sconfiggere i nemici da sola e combattere unendo questo potere alle repliche. L’indicatore del potere della spada potrà essere ricaricato collezionando l’energia trovata nel Mondo del Nulla.

Hyrule ospita molti personaggi bizzarri e alcuni di loro saranno di grande aiuto per la principessa. Per esempio, Danpei, un ingegnere di aggeggi meccanici, ha un vero talento per la creazione di automi. Una volta attivati possono scatenare potenti effetti – fate attenzione però che si romperanno se subiscono troppi danni.

L’ultimo trailer di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in uscita il 26 settembre, mostra cosa si nasconde nei misteriosi squarci apparsi in tutto il regno di Hyrule, il potere di Zelda spadaccina e introduce Danpei ed i suoi automi. Inoltre, anche la versione Nintendo Switch dorata Hyrule Edition ispirata a The Legend of Zelda arriverà il 26 settembre con inclusi 12 mesi di iscrizione individuale a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

