TEMPEST RISING: NUOVO AGGIORNAMENTO E NUOVO TRAILER

Dopo l’uscita della scorsa settimana, l’acclamato dalla critica RTS lancia oggi partite classificate e classifiche su Steam.

Tempest Rising, il moderno gioco di strategia in tempo reale pubblicato da 3D Realms (etichetta di Saber Interactive) e Knights Peak, in collaborazione con lo sviluppatore Slipgate Ironworks, è stato ufficialmente lanciato su Steam il 17 aprile, ricevendo recensioni entusiastiche da parte di fan e critica. Oggi arriva una versione estesa del trailer di lancio del gioco, insieme a un aggiornamento competitivo per il multiplayer che introduce la modalità classificata e le classifiche, aggiungendo ulteriore profondità all’esperienza RTS classica.

Guarda il Trailer Esteso di Lancio di Tempest Rising su YouTube:

- https://www.youtube.com/watch?v=L_w9CLj8P5E -

Il lancio è stato solo l’inizio per Tempest Rising! Il primo aggiornamento del gioco arriverà su Steam oggi e introduce partite multigiocatore classificate e classifiche. Ulteriori contenuti sono in arrivo, tra cui la possibilità di mettersi in coda con gli amici, la modalità Spettatore, nuove opzioni per le partite schermaglia, e la fazione giocabile Veti, già vista nella campagna.

L’Edizione Standard di Tempest Rising è disponibile su Steam a € 39,99. È inoltre acquistabile l’Edizione Deluxe a € 49,99, che include il gioco base, un artbook digitale con illustrazioni e lore del gioco, e la colonna sonora digitale con 41 tracce del leggendario compositore di Command & Conquer Frank Klepacki, oltre ad artisti apprezzati dalla community come Michael Markie, Hexenkraft, Music Imaginary (Cielecki/Skorupa/Wierzynkiewic) e Sigurd Jøhnk-Jensen.

Tempest Rising ti trasporta in un 1997 alternativo, devastato dalla guerra, dove la Crisi dei Missili di Cuba è sfociata in un conflitto nucleare. Vivi due campagne epiche con fazioni asimmetriche uniche e un gameplay strategico e appagante, che pone l’accento sull’abilità del giocatore. Costruisci la tua base, ottimizza le risorse e combatti per ogni centimetro della mappa in battaglie single-player e multigiocatore!

Caratteristiche principali

Costruzione di basi in stile RTS classico con combattimenti rapidi, intensi e altamente personalizzabili

Comanda due fazioni asimmetriche, ciascuna con modelli di raccolta risorse e unità unici, per stili di gioco completamente diversi

Due campagne single-player epiche con filmati narrativi tra le missioni

Modalità schermaglia, partite personalizzate e matchmaking classificato con sistema di rating Glicko-2

Per maggiori informazioni su Tempest Rising, visita tempestrising.com.

