DOOM: The Dark Ages - ultimo trailer

Guarda l'ultimo trailer mostrato su WrestleMania 41

Guarda il nuovo trailer:

https://www.youtube.com/watch? v=x5-osiJ-b5w

L'ultimo trailer di DOOM™: The Dark Ages di id Software è stato mostrato ieri in anteprima su WrestleMania 41, offrendo uno sprazzo dell'epica storia del DOOM Slayer.

In quanto super arma di divinità e re, il DOOM Slayer si ergerà e combatterà contro le legioni dell'inferno con un arsenale di armi di distruzione di massa brutali. DOOM: The Dark Ages uscirà il 15 maggio per Game Pass, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, PC e Battle.net.

Preordina la Premium Edition per ricevere due giorni di accesso anticipato insieme all'artbook e la colonna sonora digitali, il pacchetto di skin Divinità e l'accesso al DLC campagna in arrivo più avanti.

Scopri tutte le opzioni di preordine qui: https://doom.bethesda.net/it-IT/the-dark-ages/buy-now

