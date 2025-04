MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED nuovo trailer

Diventa un pilota nel mondo di Mobile Suit Gundam SEED o Mobile Suit Gundam SEED Destiny e vola nel campo di battaglia! MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED ha appena svelato maggiori dettagli sul gameplay e sulle caratteristiche migliorate del gioco. Inoltre, è ora possibile prenotare la versione per Nintendo Switch.

Guarda il nuovo trailer:

https://youtu.be/WexMMogkazE

Vuoi tornare nell'universo di SEED? Prima di entrare in azione, i giocatori dovranno scegliere la propria fazione, vestendo i panni di un Naturale, un umano nato con alcune modifiche genetiche, o un Coordinatore, un umano geneticamente modificato. Le fazioni determineranno i Mobile Suit, le missioni e la storia con cui interagiranno. Dovranno quindi adattare la propria strategia scegliendo le loro armi principali e secondarie, potenziandole usando i punti ottenuti completando le missioni per adattarle al proprio stile di gioco. I giocatori potranno anche alternarsi tra il combattimento a corto e lungo raggio.

Nel gioco, sarà possibile sbloccare più di un centinaio di Mobile Suit completando le missioni. Oltre alle Missioni della storia, ve ne saranno di altri due tipi:

Missioni extra: nessuna limitazione di periodo o fazione e i giocatori potranno scegliere di abbinare i loro personaggi preferiti all'unità selezionata.

Missioni VS: una modalità che consentirà di migliorarsi in diversi scenari contro nemici controllati dal computer.

MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED sarà disponibile dal 22 maggio 2025 per Nintendo Switch e PC tramite Steam.

