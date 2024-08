GTA Online: produzione armi e bonus di Traffico

In questo momento sono poche le carriere a Southern San Andreas che garantiscono una maggiore stabilità di lavoro rispetto al traffico d'armi. Dai ladri da quattro soldi all'FIB, il mercato delle armi (sia per quanto riguarda la ricerca che la fornitura) è più che fiorente.

Mettiti a capo del tuo personale impero di traffico d'armi e travolgi Los Santos con le più recenti e potenti armi per ottenere guadagni maggiori grazie ai vari bonus per le missioni del bunker.

Possedere un bunker è il primo passo, reso più facile dallo sconto del 30% sui bunker e sulle relative migliorie e modifiche, valido fino al 4 settembre. I bunker sono acquistabili dalla Maze Bank Foreclosures.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita del bunker

Completa le missioni di vendita del bunker per liberarti delle merci di contrabbando, destreggiati tra criminali e poliziotti e ottieni GTA$ e RP doppi . Per iniziare, accedi al computer del bunker per controllare la quantità di scorte a disposizione e avviare le missioni di vendita del bunker.

GTA$, RP e progressi di ricerca doppi nelle missioni di ricerca del bunker

Chiama l'Agente 14 per richiedere le missioni di ricerca del bunker e scoprire quali sono le ultime novità nell'esplosivo mondo della produzione di armi, acquisire informazioni e materiali e sbloccare nuove invenzioni su cui mettere il tuo personale di ricerca al lavoro in tempo record grazie a GTA$, RP e progressi di ricerca raddoppiati fino al 4 settembre.

In più, completa 3 missioni di ricerca del bunker nell'ambito della sfida settimanale per ricevere un bonus di 100.000 GTA$ e la maglietta Warstock .

Velocità di ricerca del bunker raddoppiata

Metti sotto torchio il personale di ricerca del tuo bunker per incrementarne la produttività con la velocità di ricerca del bunker raddoppiata .

GTA$ e RP doppi negli incarichi dei Fooliganz

Aiuta Dax a contrastare la concorrenza e a mettere in atto piani strampalati ma remunerativi chiamandolo al telefono e richiedendo gli incarichi dei Fooliganz per ottenere GTA$ e RP doppi per i tuoi servigi.

GTA$ e RP doppi in Scia mortale

Costringi gli avversari ad attraversare la tua letale scia di luce in Scia mortale. Questa esplosiva modalità Competizione si basa sulla futuristica moto Nagasaki Shotaro e offre GTA$ e RP doppi.

Raggiungi l'icona della serie in evidenza sulla mappa o avvia Scia mortale dal tuo iFruit o dal menu di pausa. E questa settimana gli appassionati di Scia mortale possono anche acquistare una Nagasaki Shotaro tutta per loro da Legendary Motorsport approfittando del 30% di sconto.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Fai un salto all'autosalone di Simeon per provare e acquistare la sua ultima selezione:

Lampadati Tigon (supercar, 40% di sconto)

Dewbauchee Rapid GT Classic (sportiva classica)

Bravado loser (sportiva)

Pegassi Vacca (supercar)

Giacca Nagasaki Hot Rod (fuoristrada)

Autosalone Auto di Lusso

Questa settimana la vetrina dell'Autosalone Luxury Autos ha in esposizione la Annis Euros X32 (coupé) e la Överflöd Pipistrello (supercar).

Nell'Autoraduno di Los Santos

Per vivere una vita ecosostenibile, non è necessario usare carta igienica un po' troppo ruvida, fare compostaggio e indossare sandali... può bastare mettersi al volante del veicolo di prova premium di questa settimana su PS5 e Xbox Series X|S: la Coil Cyclone II (supercar) modificata da Hao.

Piazzati per due giorni di fila entro le prime due posizioni nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere una Principe Lectro (moto). Fai un salto nell'area di prova dell'Autoraduno di LS per provare un trio di veicoli classici pronti per essere usati in Prove a tempo, Corse ai checkpoint e giri liberi:

Vysser Neo (sportiva)

Invetero Coquette BlackFin (muscle car)

Dewbauchee Rapid GT Cabrio (sportiva)

Veicolo da primo premio della settimana

Gira la ruota fortunata nel Casinò e Resort Diamond per avere la possibilità di tornare a casa con il pregiato primo premio di questa settimana: il Declasse Draugur (fuoristrada), un bestione implacabile in grado di domare qualsiasi tipo di terreno.

SCONTI

Bunker – 30% di sconto

Migliorie e modifiche per il bunker – 30% di sconto

Nagasaki Shotaro (moto) – 30% di sconto

Lampadati Tigon (supercar) – 40% di sconto

Progen T20 (supercar) – 30% di sconto

BF Dune FAV (fuoristrada) – 30% di sconto

HVY Nightshark (fuoristrada) – 30% di sconto

Declasse Tampa armata (muscle car) – 30% di sconto

Vapid Flash GT (sportiva) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile di precisione | Fucile a pompa Sweeper | Fucile a pompa | Pistola vintage (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Lanciagranate (30% di sconto) | Piede di porco | Mine di prossimità | Gas lacrimogeno | Tubi bomba | Giubbotto antiproiettile