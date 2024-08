Mara Venier: Nuova Operazione all'Occhio ma Conferma la sua Presenza a Domenica In

Mara Venier ha recentemente attraversato un periodo complesso a causa di problemi di salute che l'hanno costretta a sottoporsi a due interventi chirurgici all'occhio in un breve lasso di tempo. Dopo un primo intervento a luglio, la conduttrice si è dovuta nuovamente operare all'occhio destro presso la clinica Pio XI a Roma. La stessa Venier ha condiviso la sua esperienza sui social, pubblicando una foto accanto al professor Andrea Cusumano, il medico che l'ha seguita in questo difficile percorso.

Nonostante la preoccupazione dei fan e il riserbo mantenuto sui dettagli specifici del suo problema di salute, Mara ha rassicurato tutti con il suo solito sorriso e la determinazione a tornare in televisione. Infatti, ha confermato che sarà regolarmente alla guida della nuova stagione di "Domenica In", pronta a riprendere il suo ruolo di "Zia Mara" per il pubblico italiano.

Il marito di Venier, Nicola Carraro, ha smentito le speculazioni secondo cui si trattasse di un problema di cataratta, lasciando aperta la domanda sulla vera natura della patologia che ha colpito la conduttrice. Nonostante queste difficoltà , Mara continua a mostrare un atteggiamento positivo e a mantenere il contatto con i suoi seguaci tramite i social media, dove riceve costantemente messaggi di affetto e sostegno.

Questa estate, che avrebbe dovuto essere un periodo di riposo, si è invece trasformata in un vero e proprio percorso ad ostacoli per la Venier, ma la conduttrice ha dimostrato ancora una volta la sua forza e la sua dedizione sia alla carriera che ai suoi fan.