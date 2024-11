Mara Venier racconta a Belve: Ho subito violenza fisica e psicologica per anni

Mara Venier, ospite della trasmissione "Belve" condotta da Francesca Fagnani, ha condiviso con il pubblico un capitolo doloroso della sua vita. Guardando una foto di sé stessa da giovane, la conduttrice di "Domenica In" ha dichiarato: "Mi faccio una tenerezza infinita ripensando a me giovane". Ha poi rivelato di aver subito violenza fisica e psicologica per molti anni, sottolineando la sua fragilità e vulnerabilità dell'epoca.

Venier ha spiegato di essere stata incapace di reagire a queste violenze, attribuendo la sua debolezza alla mancanza di spessore, forza e intelligenza. Ha osservato che, ai tempi, le donne non denunciavano tali abusi, mentre oggi è fondamentale farlo. Riflettendo su quel periodo, ha affermato: "A quei tempi era tutto diverso, adesso le donne denunciano e bisogna denunciare".

Durante l'intervista, Venier ha anche discusso della sua carriera televisiva, in particolare del suo legame con "Domenica In". Ha accennato alla possibilità che l'edizione attuale possa essere l'ultima, esprimendo interesse per altri progetti. Riguardo a un possibile successore, ha suggerito Stefano De Martino, attualmente alla conduzione di "I Pacchi", ritenendolo capace di rivoluzionare il programma.

Venier ha inoltre condiviso le sue esperienze personali, inclusa la sofferenza per la depressione e le difficoltà affrontate durante l'adolescenza. Ha riconosciuto la sua fragilità, affermando: "Ora, a 74 anni, non nascondo più niente: se sei fragile sei fragile".

