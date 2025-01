Toni Servillo lascia Domenica In: Imprevisto con Mara Venier e scuse per l'errore di comunicazione

Imprevisto a Domenica In nella puntata di domenica 12 gennaio: Toni Servillo, uno degli ospiti attesi, ha dovuto abbandonare lo studio a causa di un disguido nella gestione dei tempi. L'attore aveva a disposizione solo pochi minuti per l'intervista a causa di impegni di lavoro, ma i ritardi nella scaletta hanno reso impossibile la sua partecipazione. A spiegare la situazione sono stati Ficarra e Picone, che hanno dichiarato: "Servillo doveva andare via per un altro impegno, ma i ritardi lo hanno costretto a partire prima. Era molto dispiaciuto e tornerà sicuramente".

Mara Venier, visibilmente dispiaciuta, ha spiegato: "Pensavo che dovesse partire per le 16:15, ma erano le 15:45. Andrò a teatro per aspettarlo". Zia Mara ha poi deciso di chiamare l'attore in diretta per scusarsi: "Mi scuso, è stato un errore di comunicazione, è colpa mia", ha detto. Toni Servillo ha risposto con cordialità: "Non è niente, ci dispiace molto, ma tra poco inizia lo spettacolo. Ci sarà un'altra occasione".

Scaletta Domenica In: ospiti, interviste e anticipazioni del 12 gennaio 2025 - Domenica 12 gennaio 2025, alle 14:00, su Rai 1 e Rai Italia, andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In" condotta da Mara Venier. L'appuntamento si aprirà con Paolo Fox, che presenterà le previsioni astrologiche per il 2025, analizzando i dodici segni zodiacali.

Scaletta Domenica In: ospiti di oggi 5 gennaio, previsioni astrologiche, musica e interviste esclusive - Oggi, domenica 5 gennaio 2025, dalle 14:00 alle 17:10 su Rai1 e Rai Italia, andrà in onda la 17ª puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma.La trasmissione inizierà con Paolo Fox, che presenterà le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali relative al mese di gennaio 2025.

Scaletta ospiti di Domenica In: Ferzan Ozpetek, Christian De Sica e solidarietà con PizzAut - La quindicesima puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier, andrà in onda oggi, domenica 22 dicembre 2024, alle 14 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Il programma prevede la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, del cinema e della solidarietà.