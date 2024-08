Napoli: Barber Shop Chiuso per Condizioni Igieniche e Furto di Energia

A Napoli, un barber shop è stato chiuso dalle autorità a causa delle gravi carenze igieniche e per il furto di energia elettrica. L’attività, situata in via Ranieri, pubblicizzava servizi a prezzi stracciati, con tagli di capelli a soli 5 euro. Durante l'ispezione, gli agenti hanno trovato lamette sporche di sangue e capelli, oltre a blatte all'interno del locale. Il titolare, un 19enne di origine tunisina, non era autorizzato a operare e aveva manomesso il contatore elettrico per rubare energia. L’intervento, parte delle operazioni di repressione dei reati ambientali, ha portato al sequestro del locale e alla denuncia del giovane per gestione illecita di rifiuti e furto aggravato. Gli agenti hanno scoperto che il contatore era stato manomesso, permettendo l’accesso illegale all'energia elettrica. Il negozio e le attrezzature sono stati sequestrati, mentre sono in corso ulteriori indagini per quantificare i danni economici.