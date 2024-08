Maltempo - a Malpensa 27 voli dirottati in altri aeroporti

Si sono registrate anche infiltrazioni d'acqua nel terminal che hanno provocato disagi per i passeggeri.

Si sono registrate anche infiltrazioni d'acqua nel terminal che hanno provocato disagi per i passeggeri

Attualità - Caos voli all'aeroporto di Milano Malpensa a causa di un forte temporale che ha investito lo scalo, rendendo inutilizzabili le piste di decollo e atterraggio. In poco più di un'ora, dalle 10.40 fino a mezzogiorno circa, oltre 60 litri d'acqua per metro cubo sono caduti nella zona dello scalo provocando il dirottamento di 27 voli sugli aeroporti di Linate, Bergamo, Torino e Venezia. Si sono registrate anche infiltrazioni d'acqua nel terminal che hanno provocato disagi per i passeggeri. Â