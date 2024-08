Giappone alza in volo i jet: Un velivolo militare cinese ha violato lo spazio aereo

È la prima volta che accade qualcosa di simile, sottolineano i media del Paese del Sol Levante, anche se in passato il Giappone aveva denunciato due episodi con il coinvolgimento di un velivolo per la sorveglianza marittima e di un drone partito da un'unità della Guardia costiera cinese.

Attualità - Alta tensione nei cieli del Giappone. Il ministero della Difesa di Tokyo ha reso noto di aver fatto alzare in volo i jet in risposta a una violazione dello spazio aereo da parte di un velivolo militare cinese nella zona delle isole Danjo, nel Mar cinese orientale. Lo riferisce l'emittente Nhk. Secondo il ministero, riporta anche l'agenzia Kyodo, un Y-9 cinese, un velivolo da ricognizione, è entrato nello spazio aereo giapponese intorno alle 11.30 ora locale, sorvolando per circa due minuti le acque al largo delle isole Danjo, nella prefettura sudoccidentale di Nagasaki. Il vice ministro degli Esteri del governo di Tokyo, Masataka Okano, ha convocato l'incaricato d'affari, Shi Yong, per una "protesta estremamente seria".

È la prima volta che accade qualcosa di simile, sottolineano i media del Paese del Sol Levante, anche se in passato il Giappone aveva denunciato due episodi con il coinvolgimento di un velivolo per la sorveglianza marittima e di un drone partito da un'unità della Guardia costiera cinese. Episodi che risalgono al 2012 e al 2017, entrambi nella zona delle acque intorno alle isole Senkaku (oggetto di un'annosa disputa e che i cinesi chiamano Diaoyu), nel Mar cinese orientale.