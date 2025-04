Scintille tra Verstappen e Norris ai box durante il GP del Giappone

Contatto sfiorato tra Max Verstappen e Lando Norris nel GP del Giappone di Formula 1, vinto dall’olandese della Red Bull davanti proprio al pilota McLaren e al compagno di squadra Oscar Piastri. Il momento di tensione è arrivato al giro 22, durante il pit stop effettuato da entrambi con tempi rapidissimi e quasi identici. All’uscita della pit lane i due si sono ritrovati affiancati, con Verstappen che ha difeso la posizione forzando Norris sull’erba.

“Mi ha spinto fuori!”, ha protestato via radio il britannico. Dall’altro lato, Verstappen ha lasciato intendere che Norris avrebbe disattivato il limitatore di velocità troppo presto. La direzione gara ha confermato di aver analizzato l’episodio ma non ha rilevato irregolarità, decidendo di non intervenire.

