Hamilton, strategia fallita in Giappone: settimo posto e occasione persa per la Ferrari

Lewis Hamilton ha chiuso al settimo posto il Gran Premio del Giappone, al termine di una gara in cui la sua strategia si è rivelata inefficace. Alla sua terza uscita con la Ferrari, il britannico è stato l’unico tra i piloti della top 10 a guadagnare una posizione, superando Hadjar nei primi giri, ma senza mai impensierire le Mercedes di Russell e Antonelli, arrivate rispettivamente quinto e sesto.

Hamilton aveva optato per una partenza con gomme dure, scelta condivisa solo da altri due piloti. L’obiettivo era effettuare un solo pit stop, perdendo terreno inizialmente per poi recuperare nel finale, puntando su una gara lineare senza safety car. Il piano però non ha funzionato: nonostante l’assenza di incidenti o interruzioni, anche gli altri piloti hanno gestito al meglio le gomme, eseguendo un'unica sosta senza compromettere la propria posizione. La scelta della Ferrari per Hamilton si è così dimostrata inefficace rispetto a quella di Leclerc, che ha chiuso quarto.

Al termine delle qualifiche a Suzuka, Hamilton aveva dichiarato di aver scelto un assetto diverso da quello del compagno, sperando in un vantaggio in gara. Le sue parole non hanno trovato riscontro in pista.

Max Verstappen ha dominato senza rivali, ma la McLaren ha giocato un ruolo chiave nel finale: Oscar Piastri, con un passo migliore, ha chiesto via radio di poter superare Lando Norris per tentare un assalto alla Red Bull, ma dal muretto è arrivato solo silenzio. La squadra ha mantenuto le posizioni per evitare rischi, consegnando così secondo e terzo posto ai propri piloti, ma lasciando deluso l’australiano, bloccato dietro al compagno fino alla bandiera a scacchi.

Gp Giappone: Verstappen vince con la Red Bull, McLaren sul podio, Ferrari quarta - Max Verstappen conquista il Gp del Giappone e firma la sua prima vittoria della stagione con la Red Bull, salendo a 64 successi in carriera. L’olandese precede le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sul circuito di Suzuka. La Ferrari si ferma al quarto posto con Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton chiude settimo, penalizzato da una strategia poco efficace.

