GeForce NOW - tecnologie RTX per Black Myth: Wukong e FINAL FANTASY XVI

GeForce NOW porta Black Myth: Wukong e FINAL FANTASY XVI su cloud con il supporto delle tecnologie RTX

All'inizio di questa settimana, al Gamescom, GeForce NOW ha annunciato che Black Myth: Wukong e una demo per l'imminente lancio su PC diFINAL FANTASY XVI — entrambi i giochi potenziati con le tecnologie RTX— sono ora disponibili per essere giocati sul coud.

In particolare, NVIDIA ha supportato il team di Game Science per migliorare la resa grafica e per implementare le più moderne tech in Black Myth: Wukong. Grazie alla potenza del Ray Tracing e DLSS 3, l'illuminazione, gli effetti e l'immersione raggiungono livelli eccellenti, permettendo ai giocatori su PC di godere di immagini straordinariamente coinvolgenti e di affrontare i nemici più difficili con un frame rate veloce e reattivo. Il full ray-tracing è un metodo impegnativo ma estremamente accurato per renderizzare la luce e i suoi effetti su una scena. Grazie alla potenza delle GPU GeForce RTX serie 40 e ai loro AI Tensor/Ray Tracing Core, Black Myth: Wukong può essere giocato con un'illuminazione, riflessi e ombre che sembrano reali.

Inoltre, da oggi, la partnership di NVIDIA con Microsoft portal'accesso automatico a Xbox su GeForce NOW, per un accesso senza soluzione di continuità a oltre 250 giochi Xbox e a 150 titoli del PC Game Pass— compresi altri 18 giochi per Xbox PC supportati dei 25 che verranno aggiunti questa settimana.

Ma non è tutto!

In questo GFN Thursday, su GeForce NOW arrivano il pluripremiatoSid Meier’s Civilization VI, Civilization V, Civilization IV e Civilization: Beyond Earth,disponibili da oggi.

Inoltre, gli utenti Ultimate avranno la possibilità di giocare in streaming aIndiana Jones and the Great Circle con il supporto del full ray-tracing, accelerato e migliorato da NVIDIA DLSS 3.5 con Ray Reconstruction. Questo titolo, in uscita nel corso dell’anno, si unirà agli oltre 2,000 giochi della libreria GeForce NOW.

Infine, GeForce NOW sta espandendo la sua portata con l'aggiunta di un nuovo data center a Varsavia, in Polonia, fornendo streaming cloud ad alte prestazioni e bassa latenza agli utenti della zona.

Date un’occhiata alla lista dei 25 giochi aggiunti della settimana: