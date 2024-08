STAGIONE 5 PER CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III WARZONE

La battaglia per la supremazia continua con l'aggiornamento di metà stagione della Stagione 5 Reloaded: ricca di contenuti, dà il benvenuto a Ink House, una rivisitazione in cel-shading di una mappa amata dai fan. Inoltre, la strategia, l'abilità e il gioco si combinano in quattro modalità di gioco nuove e di ritorno.

Ed in Modern Warfare Zombies, è arrivato il momento di completare la missione finale della storia con un nuovo Etere Oscuro e tre nuovi schemi. Le novità in Call of Duty: Warzone sono tante: due nuove armi, nuovi eventi e sfide settimanali e nuove offerte dei negozi con The Crow, Ghost Punk e Call of Duty League Playmaker Pack.

L’aggiornamento di metà stagione Stagione 5 Reloaded verrà lanciato il 21 agosto su tutte le piattaforme.

COMMUNITY GIFT

Come ringraziamento ai giocatori, chi si connetterà durante Season 5 Reloaded potrà ricevere dei premi disponibili fino alla fine della Stagione 5.

OVERVIEW di MODERN WARFARE III MULTIPLAYER

Nuova variante Cel-Shaded 6v6: la Ink House, una vivida rivisitazione della Stash House con un look inchiostrato dai colori vivaci e dai contorni decisi.

Facendo esplodere il centro dati nemico in Cyber Attack, giocando a gatto contro pesce in Fishfection, schizzando i nemici in Paintball e iniziando la partita con la bomba già pronta in Defuse or Destroy, ecco le modalità di gioco nuove e di ritorno.

OVERVIEW di MODERN WARFARE ZOMBI

La battaglia finale : in un Etere Oscuro che sfida la gravità nella missione finale della storia di zombi, che include la battaglia finale con il boss.

Nuovo Varco dell'Etere Oscuro : completando la missione finale e si sbloccherà un nuovo Varco dell'Etere Oscuro rigiocabile. Affrontando la sfida al suo interno si otterranno potenti ricompense.

Nuovi schemi : è possibile affrontare l'orda con tre nuovi schemi.

OVERVIEW di CALL OF DUTY: WARZONE

Supremo Risorgimento : schierandosi sull'Isola della Rinascita, ricca di potenti bottini di terra per ogni Operatore.

Contratti d'élite, Recon Flyover : affrontando contratti più impegnativi per ottenere ricompense maggiori e preparandosi ad una dura battaglia quando gli operatori verranno rivelati nel nuovo evento pubblico Recon Flyover.

BLACK OPS 6: BETA E BATTLE PASS

A partire dal 30 agosto, è possibile progredire con il Battle Pass della Stagione 5 giocando alla Beta di Call of Duty: Black Ops 6. Tutti i giocatori guadagneranno XP per il Battle Pass giocando alla Beta di Black Ops 6, in modo da poter provare il nuovo gioco in uscita in autunno continuando a progredire nei livelli del Battle Pass di Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone.

UPGRADE di MODERN WARFARE III

Modern Warfare III offre una delle più grandi collezioni di mappe multigiocatore mai assemblate, comprese le 16 mappe di lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), oltre all'introduzione di un nuovissimo open-world Zombi e di una campagna che vede la Task Force 141 affrontare la minaccia definitiva.