NBA 2K25 Stagione 5

Affronta la fine della stagione regolare NBA con premi completamente nuovi, carte MyTEAM ispirate agli Anime e molto altro ancora.

La superstar della San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, arriva ufficialmente nella Stagione 5 il prossimo venerdì.

2K ha annunciato oggi che NBA 2K25 Stagione 5 porterà nuove carte giocatore ispirate agli Anime, ricompense, stilosi oggetti estetici e molto altro in La mia CARRIERA, MyTEAM e The W Online* il prossimo venerdì, 21 febbraio.

I giocatori potranno perfezionare le loro abilità mentre la stagione regolare NBA 2024-2025 giunge al termine e prepararsi per i playoff NBA scalando la classifica dei premi stagionali. I giocatori dovranno dare il massimo sul campo per assicurarsi tutti i premi che la Stagione 5 offre.

I premi e i nuovi aggiornamenti della Stagione 5 di NBA 2K25 includono:

La mia CARRIERA: I giocatori potranno salire di livello da adesso alla Stagione 8 grazie ai Distintivi Miglioramento ora idonei a un potenziamento di +3, che può far salire di ben tre livelli. Dopo ogni partita completata, i giocatori guadagneranno XP e oggetti, tra i quali un murale Jordan Unbannable MyCOURT al livello 18, una mascotte "Burnie" dei Miami Heat al livello 20, manicotti REC con +15% di REP al livello 21, un outfit da Supereroe al livello 39 e molto altro ancora.

La Stagione 5 introduce straordinarie carte MyTEAM disegnate a mano e ispirate agli Anime, tra cui il volto di questa stagione, Victor Wembanyama, che parte dal livello 1 dei premi stagionali. Oltre alla carta EVO di Victor Wembanyama al livello 1, i giocatori potranno dominare il campo e guadagnare una carta Diamond di Kelly Oubre Jr. al livello 10, progredire verso il livello 30 per conquistare una Opale Luz di Arvydas Sabonis e raggiungere il livello 40 per ottenere l'ex Portland Trail Blazer e tre volte All-Star, Brandon Roy. La Stagione 5 include anche un dove i giocatori si affrontano contro il miglior giocatore di tutte le 30 squadre mentre sono al top della loro carriera. Se riescono a sconfiggere tutte e 33 le squadre e guadagnare 99 stelle, riceveranno una carta speciale Galaxy Opale di Bob McAdoo. The W Online *: Il mercato libero della WNBA è stato pieno di scambi entusiasmanti in tutta la lega e tutto il clamore è presentato nella Stagione 5. I giocatori possono competere e guadagnare XP per salire di livello e ricevere nuove ricompense a tema WNBA, tra cui una carta della maglia dei Seattle Storm, una maglia "Say Her Name" dei Minnesota Lynx, un manicotto Breakthrough, una carta Coach di Lisa Leslie e una maglia Game Changer.

*: Il mercato libero della WNBA è stato pieno di scambi entusiasmanti in tutta la lega e tutto il clamore è presentato nella Stagione 5. I giocatori possono competere e guadagnare XP per salire di livello e ricevere nuove ricompense a tema WNBA, tra cui una carta della maglia dei Seattle Storm, una maglia "Say Her Name" dei Minnesota Lynx, un manicotto Breakthrough, una carta Coach di Lisa Leslie e una maglia Game Changer. Pro Pass Stagione 5: Preparati per i playoff con il Pro Pass Stagione 5 che offre 40 livelli aggiuntivi di ricompense, tra cui potenti carte MyTEAM, nuovi oggetti estetici per La mia CARRIERA e numerosi oggetti monouso. Fin da subito, i giocatori potranno migliorare il loro gioco e il loro equipaggiamento con ricompense automatiche come una carta Austin Reaves Materia Oscura, ampi pantaloni color argento metallico e una giacca imbottita argento metallico. Man mano si aumenta di livello, i giocatori potranno guadagnare ricompense maggiori, come pacchetto Premium Player Option con giocatore 97+ OVR al livello 37, un Cyber Basketball al livello 18, un outfit da Supereroe Luminescente al livello 39 e molto altro.

NBA 2K25 è disponible per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, e PC.

