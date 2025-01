EA SPORTS F1 24 svela la Stagione 5: Shifting Gears

La stagione 2024 di F1 sarà anche finita, ma la corsa per la vittoria non smette mai in EA SPORTS F1 24. Il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship ha presentato una nuova entusiasmante stagione di contenuti con la Stagione 5: Shifting Gears, che offre ai giocatori la possibilità di rivivere tutte le emozioni della stagione 2024 guadagnando oggetti esclusivi. Nella Stagione 5 tutti i giocatori potranno divertirsi con: Sfida Carriera Daniel Ricciardo (Dall’8 gennaio al 3 febbraio) - La scorsa stagione, la Formula 1 ha detto addio, per ora, all'amato australiano. I giocatori possono celebrare tutto quello che il pilota ha lasciato attraverso quattro episodi e otto circuiti, ognuno dei quali rappresenta un capitolo chiave del percorso di Ricciardo. Rivivete i momenti della sua prima vittoria con la Red Bull nel 2014, tutte le altre emozionanti vittorie e i suoi iconici sorpassi mentre gareggiate per sbloccare nuovi premi. Sfida Pro Liam Lawson (Dall’8 gennaio al 5 marzo) - Il pilota neozelandese ha raccolto il testimone di Danny sulla vettura Visa Cash App RB e sfida i giocatori a gareggiare sulle strade del Marina Bay Circuit di Singapore, dove ha fatto scalpore superando entrambe le Red Bull e ottenendo i suoi primi punti nel 2023. Chi sarà abbastanza veloce da battere il suo giro si aggiudicherà la livrea del Gran Premio di Miami del 2024. Modalità Eliminazione con le auto di F1 (dall'8 gennaio al 5 marzo) - La modalità preferita dai fan ritorna e promette un'intensa azione multiplayer, in cui ogni secondo è importante. Questa volta i giocatori scenderanno in pista con la loro auto F1 World. Ogni 30 secondi, il pilota all'ultimo posto verrà eliminato dall'azione. Arrivando al 7° posto o oltre almeno una volta alla settimana, si sbloccheranno ricompense speciali. Ulteriori informazioni sulla Stagione 5 a questo link: https://www.ea.com/it-it/games/f1/f1-24/news/f1-24-season-five

GIOCATE GRATUITAMENTE A EA SPORTS F1 24 TUTTO IL WEEKEND - Sperimentate la legacy di un Campione con una Nuova Livrea Ispirata a Max Verstappen Disponibile per Tutti i GiocatoriGuardate come è stata creata la Livrea Champions QUI https://www.youtube.com/watch?v=caAuv8tGvHk EA invita tutti a unirsi alla griglia di partenza durante il ‘Free To Play’ weekend di EA SPORTS F1 24 .

SEASON 4 UPDATE DI EA SPORTS F1 24 - CELEBRATE LE LEGGENDE DELLO SPORTEA SPORTS è entusiasta di annunciare la quarta stagione di contenuti del live service di F1 24, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. Mentre la stagione 2024 di F1 corre verso un finale esaltante, l'emozione del campionato continua in-game.

EA SPORTS F1 24 SI AGGIORNA OGGI PER PS5 PRO - Oggi, EA ha annunciato i nuovissimi miglioramenti tecnici di EA SPORTS™ F1® 24, che elevano la qualità visiva, il gameplay e il livello di immersività sperimentato dai giocatori su PlayStation®5 Pro (PS5® Pro) nel gioco ufficiale FIA Formula One World Championship™.