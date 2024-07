Call of Duty: Stagione 5

È una rissa epica inCall of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, e Call of Duty: Warzone Mobile Season 5, lanciati ieri su tutte le piattaforme.

La Stagione 5 porta nella mischia World Wrestling Entertainment (WWE) Superstars Rhea Ripley, Cody Rhodes, e Rey Mysterio. Insieme a due nuove mappe Core 6v6 che portano l’azione sul molo e nello sfasciacarrozze del deserto in cel-shading. È inoltre ricca di nuove modalità, la missione finale della storia di Modern Warfare Zombies, il debutto di Superstore in Urzikstan, una nuova mappa e modalità multigiocatore in Warzone Mobile e molto altro ancora.

Valeria, Rhea Ripley (alias Mami) e Ivan Alexxeve salgono sul ring come protagonisti del Battle Pass, insieme alla nuova offerta di BlackCell che introduce Reckoner, una skin operator animata. I giocatori avranno molto da fare nel corso della Stagione 5, compreso il dominio del ring nell'evento a tempo limitato WWE SummerSlam che inizierà il 31 luglio.

