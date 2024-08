Juventus e Barcellona trattano per Chiesa

Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante la Juventus inizialmente avesse chiesto per Chiesa tra i 25 ei 30 milioni di euro, col passare del tempo e non c'è stata alcuna cessione, il club bianconero abbassa la cifra intorno ai 20.

Federico Chiesa potrebbe presto vestire la maglia del Barcellona, con l'agente del giocatore, Fali Ramadani, che avrebbe avviato i primi contatti con il club catalano. La notizia, inizialmente riportata dal quotidiano spagnolo Sport, trova conferma: il Barcellona è alla ricerca di un esterno per rinforzare l'attacco e l'interesse per Chiesa sembra concreto. Tuttavia, per concretizzare il trasferimento, sarà necessario raggiungere un accordo con la Juventus, che al momento non sembra intenzionata a considerare contropartite tecniche.