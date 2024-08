Tragedia a Bologna: Bambina di 4 Anni Cade dal Balcone e Muore

Una tragica fatalità ha scosso Bologna nel pomeriggio del 19 agosto 2024, quando una bambina di quattro anni è morta dopo essere caduta dal balcone del terzo piano della sua abitazione in via della Campagna, nel quartiere San Donato. Al momento dell'incidente, in casa erano presenti solo la madre e l'altra figlia di pochi mesi.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe precipitata accidentalmente dal balcone. La madre, accortasi immediatamente dell'accaduto, ha allertato i soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno tentato a lungo di rianimare la piccola, che è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Purtroppo, nonostante gli sforzi, la bambina è deceduta poco dopo l'arrivo al nosocomio.

Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche esatte dell'incidente, ma la pista prevalente è quella di un tragico incidente domestico. La comunità locale, scossa dalla tragedia, si è stretta intorno alla famiglia, che è di origine pakistana, esprimendo cordoglio e vicinanza in questo momento di immenso dolore.