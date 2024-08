Temporali e calo termico: Fine del gran caldo in Italia dal 17 Agosto

Una significativa ondata di maltempo è in arrivo sull'Italia, segnando la fine dell'anticiclone africano che ha dominato il meteo nelle ultime settimane. A partire da sabato 17 agosto, una vasta perturbazione atlantica porterà temporali diffusi, grandine e un notevole calo delle temperature su gran parte del Paese.

La Sardegna e le regioni centrali interne, insieme ai settori alpini, saranno le prime a essere colpite dai temporali, con un conseguente abbassamento delle temperature di circa 10 gradi, riportandole su valori più tipici per il periodo estivo italiano. Le massime si stabilizzeranno tra i 25 e i 30 gradi, mentre le minime oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi.

Le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente tra domenica 18 e lunedì 19 agosto, quando la perturbazione attraverserà tutta la penisola, causando nubifragi e forti raffiche di vento. A seguito di questo evento, l'allerta meteo è stata diramata in diverse regioni, con particolare attenzione alle aree tirreniche e alla Pianura Padana.

L'instabilità atmosferica, alimentata dall'incontro tra le correnti fredde atlantiche e l'aria calda e umida ancora presente sul territorio, potrebbe dar luogo a fenomeni estremi come grandinate di grandi dimensioni e temporali violenti. Per questo motivo, si raccomanda massima prudenza, specialmente in prossimità di spiagge e zone montuose.

Dopo questa fase perturbata, le previsioni indicano un possibile ritorno a un clima più stabile, con temperature in leggero aumento verso la fine di agosto, ma senza raggiungere i picchi estremi delle settimane precedenti.